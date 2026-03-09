Il comitato | Oltre 150 persone all’assemblea pubblica contro il progetto della quarta pista

Il comitato ha annunciato che oltre 150 persone hanno partecipato all’assemblea pubblica contro il progetto della quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino. L’incontro si è svolto il 9 marzo 2026 e ha visto la presenza di cittadini e rappresentanti locali. La discussione si è concentrata sulle implicazioni del piano e sulle preoccupazioni legate alla futura espansione dell’aeroporto.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – "L'Assemblea pubblica dedicata al progetto della 4ª pista dell'aeroporto ha avuto un successo che è andato ben oltre le aspettative e ha visto la partecipazione di oltre 150 persone che, per più di due ore, hanno seguito con attenzione la discussione sulla realizzazione della nuova pista e sugli effetti deleteri che questa avrà sul territorio". E ' quanto dichiara in un comunicato il Comitato FuoriPista. "L'assemblea, che si è svolta nei locali della parrocchia di Aranova, è stata organizzata su richiesta di alcuni cittadini di Aranova dal Comitato FuoriPista per fornire ai cittadini le informazioni utili a valutare con la necessaria consapevolezza il progetto di espansione aeroportuale già avallato dall'amministrazione comunale e soprattutto i suoi impatti sulla salute dei cittadini e sul territorio".