Pastena il 1° marzo assemblea pubblica al Porticciolo | No al progetto di riqualificazione

Il 1° marzo si terrà un’assemblea pubblica al Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno. L’incontro è stato convocato per discutere del progetto di riqualificazione del porticciolo e coinvolgerà cittadini e rappresentanti locali. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma l’obiettivo è ascoltare le opinioni della comunità e raccogliere eventuali osservazioni sul futuro dell’area.

Un confronto pubblico per discutere del futuro del Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno. È in programma per domenica 1° marzo, alle ore 17, un' assemblea pubblica all'interno dell'area del Porticciolo, promossa – secondo quanto riportato dalla pagina social "Giù le mani dal Porticciolo" – per esprimere contrarietà al progetto di riqualificazione previsto. Le critiche al progetto: "spazi sottratti e quartiere isolato". Nel messaggio diffuso online, i promotori sostengono che una vera riqualificazione dovrebbe restituire spazi, renderli più fruibili e rafforzare il legame tra quartiere e territorio. Al contrario, secondo la posizione espressa, l'opera sarebbe percepita come un intervento "estraneo" rispetto al contesto urbano di Pastena, in un'area già fortemente urbanizzata.