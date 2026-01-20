Street art in centro | assemblea pubblica per conoscere artisti e progetto

In centro a Montespertoli si svolge un’assemblea pubblica dedicata alla street art e al progetto di riqualificazione urbana. Contestualmente, sono iniziati i lavori di pavimentazione tra via Roma e via Sonnino, parte di un intervento più ampio volto a migliorare gli spazi urbani e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della zona. Un momento di confronto tra cittadini, artisti e amministrazione per conoscere e condividere le novità in corso.

Via ai lavori di pavimentazione in centro storico a Montespertoli; è iniziata ieri la posa delle nuove pietre, un intervento che fa parte di un più ampio programma di riqualificazione degli spazi urbani compresi tra via Roma e via Sonnino, lungo l'asse che collega piazza del Popolo e piazza Machiavelli. Il cantiere di riqualificazione abbraccia un altro progetto, quello dedicato alla street art; due parti complementari di uno stesso piano che guarda alla rigenerazione urbana. Ed è proprio su colori, fantasia e arte urbana che è incentrata l'assemblea pubblica di giovedì alle 21.15 quando l'Auditorium "Vanna Cercenà" del Centro Culturale "Le Corti", ospiterà la presentazione dei nomi degli artisti selezionati e del progetto di street art pronto a colorare il cuore del centro storico.

