Appello del coordinamento cittadino dell' Udc | Rete fognaria fragile e inadeguata servono azioni rapide per evitare disagi e rischi
Il coordinamento cittadino dell'Udc richiama l’attenzione sulla vulnerabilità della rete fognaria di Palermo, ormai inadeguata a garantire il normale deflusso delle acque. Con l’avvicinarsi di piogge intense e temperature più basse, è fondamentale intervenire tempestivamente per prevenire disagi e possibili rischi per la città e i suoi abitanti. La soluzione a questa criticità richiede azioni concrete e rapide per rafforzare le infrastrutture e tutelare la collettività.
“Palermo sta affrontando una crisi infrastrutturale che non può più essere ignorata. Con l’arrivo imminente di piogge intense e temperature in calo, la città si trova a un bivio: la rete fognaria, già fragile e spesso inadeguata, rischia di collassare sotto il peso delle precipitazioni, mentre le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Appello del coordinamento cittadino dell'Udc: "Rete fognaria fragile e inadeguata, servono azioni rapide per evitare gravi disagi e rischi"
Leggi anche: Interventi sulla rete fognaria: disagi e chiusure in via Damiano Chiesa
Ruggi, l'appello di Polichetti (Udc): "Attenzione su sicurezza dei pazienti e scelte nei reparti chiave" - Polichetti: “Il Ruggi di Salerno non è un ospedale qualunque: è un punto di riferimento fondamentale per il territorio e proprio per questo deve garantire ai cittadini il massimo livello di sicurezza ... salernotoday.it
Il Coordinamento cittadino lancia un appello: «Unire le forze del centrodestra. Pronti a costruire il futuro di Crotone» #Politica #InCitta #Territori x.com
Il Coordinamento cittadino lancia un appello: «Unire le forze del centrodestra. Pronti a costruire il futuro di Crotone» #Politica #InCitta #Territori - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.