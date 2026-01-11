Appello del coordinamento cittadino dell' Udc | Rete fognaria fragile e inadeguata servono azioni rapide per evitare disagi e rischi

Il coordinamento cittadino dell'Udc richiama l’attenzione sulla vulnerabilità della rete fognaria di Palermo, ormai inadeguata a garantire il normale deflusso delle acque. Con l’avvicinarsi di piogge intense e temperature più basse, è fondamentale intervenire tempestivamente per prevenire disagi e possibili rischi per la città e i suoi abitanti. La soluzione a questa criticità richiede azioni concrete e rapide per rafforzare le infrastrutture e tutelare la collettività.

