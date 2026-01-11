Appello del coordinamento cittadino dell' Udc | Rete fognaria fragile e inadeguata servono azioni rapide per evitare gravi disagi e rischi

Il coordinamento cittadino dell'Udc evidenzia la criticità della rete fognaria di Palermo, definendola fragile e inadatta a gestire le recenti condizioni climatiche. Con l’approssimarsi di piogge intense e temperature più basse, è urgente intervenire rapidamente per prevenire disagi e rischi per la cittadinanza. La situazione richiede azioni concrete e tempestive al fine di garantire la sicurezza e il funzionamento delle infrastrutture essenziali.

"Palermo sta affrontando una crisi infrastrutturale che non può più essere ignorata. Con l'arrivo imminente di piogge intense e temperature in calo, la città si trova a un bivio: la rete fognaria, già fragile e spesso inadeguata, rischia di collassare sotto il peso delle precipitazioni, mentre le.

