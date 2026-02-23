Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nei The Space Cinema per il film Un bel giorno

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sono arrivati nei The Space Cinema per presentare il loro nuovo film, che ha attirato molte persone. La causa di questa visita è l'uscita del film, che ha riscosso grande interesse tra gli spettatori. Alla proiezione, attori e pubblico si sono scambiati sorrisi e commenti. La sala si è riempita di fan che aspettavano di vedere le star dal vivo e condividere qualche momento con loro.