Il cinema di Linklater è sempre un atto d’amore

Il cinema di Linklater si distingue per le storie che racconta, spesso centrando personaggi che attraversano momenti significativi della vita. Una di queste narrazioni mostra due sconosciuti che camminano insieme per le strade di Vienna durante tutta la notte, mentre un'altra segue la crescita di un bambino nel corso di dodici anni. Entrambe le pellicole sono state realizzate con attenzione ai dettagli e alla quotidianità.

Due sconosciuti che passeggiano per Vienna tutta la notte. Un bambino che cresce davanti ai nostri occhi per dodici anni. Un buffo professore che insegna il rock a una classe di bambini come se fosse una religione. Solo apparentemente, i film di Richard Linklater sembrano parlare di cose completamente diverse. Eppure nella carriera di Richard Linklater c’è un filo che collega tutto. Non è il genere, visto che ha girato commedie, drammi, film d’animazione, musical rock. Non è lo stile, che negli anni è cambiato e si è evoluto continuamente. Non è nemmeno l’ossessione per il tempo, anche se ha girato film ambientati in una sola notte e film, come il celebre Boyhood, le cui riprese sono durate dodici anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it

Il godibilissimo gioco cinefilo di Nouvelle Vague: Linklater filma Godard mentre inventa il cinema

