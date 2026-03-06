Il godibilissimo gioco cinefilo di Nouvelle Vague | Linklater filma Godard mentre inventa il cinema

Richard Linklater sta girando un film dedicato a Jean-Luc Godard, uno dei protagonisti della Nouvelle Vague. La scena mostra il regista mentre lavora alla creazione del suo cinema, catturando momenti di ispirazione e processo creativo. Il progetto si concentra sulla figura di Godard, considerato una figura chiave nel cinema, e sulla sua influenza. La produzione si occupa di riprendere le fasi di realizzazione e di dialogo tra il regista e il protagonista.

Un film sul momento in cui il cinema cambiò per sempre: Godard, Parigi, Belmondo e Seberg visti dal set, mentre nasce Fino all’ultimo respiro. Il regista statunitense ricostruisce il set di Fino all’ultimo respiro Ultima chiamata per amare Jean-Luc Godard. Firmato: angolo cinefilia statunitense, Richard Linklater. Nouvelle Vague è il più devoto, divertente e sincero scavalcamento di campo – non il controcampo, attenti mi raccomando – possibile di Fino all’ultimo respiro (1960), il lungometraggio d’esordio del critico e regista francese, caposaldo rivoluzionario dell’infrazione delle regole cinematografiche tradizionali, sia stilistiche sia narrative, nella storia del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

