Il percorso di Lorenzo dal varicocele all' azoospermia alla fecondazione eterologa | Sto per diventare padre sono felice sono in pace Il sesso per me è sempre stato una cosa da fare in fretta perché faceva male Ora è un atto di amore
Lorenzo condivide il suo percorso dalla diagnosi di varicocele e azoospermia alla decisione di affrontare una fecondazione eterologa. Un viaggio che ha coinvolto aspetti fisici e psicologici, spesso nascosti o ignorati, legati alla fertilità maschile. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di superare i tabù e di trovare serenità nel percorso verso la genitorialità, trasformando il rapporto con il proprio corpo e la sessualità.
Lorenzo racconta la sua azoospermia, il tabù della fertilità maschile e la strada verso la fecondazione eterologa, non risparmiando tutto il dolore fisico e psicologico di una sessualità vissuta nell’ombra. Un viaggio di riscoperta di se stesso, la cui prossima tappa parla di speranza e felicità condivisa: a gennaio, infatti, diventerà padre di Isabella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
