Lorenzo condivide il suo percorso dalla diagnosi di varicocele e azoospermia alla decisione di affrontare una fecondazione eterologa. Un viaggio che ha coinvolto aspetti fisici e psicologici, spesso nascosti o ignorati, legati alla fertilità maschile. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di superare i tabù e di trovare serenità nel percorso verso la genitorialità, trasformando il rapporto con il proprio corpo e la sessualità.

Lorenzo racconta la sua azoospermia, il tabù della fertilità maschile e la strada verso la fecondazione eterologa, non risparmiando tutto il dolore fisico e psicologico di una sessualità vissuta nell’ombra. Un viaggio di riscoperta di se stesso, la cui prossima tappa parla di speranza e felicità condivisa: a gennaio, infatti, diventerà padre di Isabella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il percorso di Lorenzo dal varicocele all'azoospermia, alla fecondazione eterologa: «Sto per diventare padre, sono felice, sono in pace. Il sesso per me è sempre stato una cosa da fare in fretta perché faceva male. Ora è un atto di amore»

