Il centro è stabile | il rapporto dei geologi sulla frana di Niscemi

I geologi hanno analizzato la frana di Niscemi e hanno confermato che il centro della frana rimane stabile, ma i sopralluoghi e i dati satellitari mostrano che il rischio generale continua ad essere elevato. Secondo i rilievi, il fenomeno potrebbe evolversi nel tempo, rendendo necessario un monitoraggio costante per valutare eventuali cambiamenti. La situazione quindi richiede attenzione continua senza ipotesi di miglioramenti immediati.

«Il quadro delineato dai sopralluoghi e dai dati satellitari indica che il rischio rimane elevato per la frana nel suo complesso e che il fenomeno è destinato a evolvere ulteriormente ». Lo dice la relazione dei docenti dell'università di Firenze, guidati dal Nicola Casagli, presidente del centro per la protezione civile dell'ateneo e professore ordinario di Geologia applicata incaricati dal Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio di redigere un rapporto sul disastro che lo scorso gennaio ha sconvolto il comune siciliano. Del rapporto di 150 pagine, pubblicato sul sito del dipartimento della protezione civile, dà notizia il Corriere della Sera.