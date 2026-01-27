La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio. Nonostante il passare del tempo, gli interventi di messa in sicurezza non sono stati ancora realizzati, lasciando incertezza sulla stabilità dell’area. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Palermo, 27 gennaio 2026 - Non è ancora ferma la frana di Niscemi e anche le case in bilico sul precipizio potrebbero venire compromesse. La parete della frana, sul lato ovest di Niscemi, in alcuni punti misura oltre venti metri e lo smottamento prosegue verso la parte meridionale del paese, su un fronte di oltre 4 chilometri. Le case in bilico sul precipizio potrebbero essere compromesse dall'avanzare della frana. Il tipo di terreno sabbioso sul quale poggiano le case, "come suggerisce la letteratura scientifica - dice Riccardo Ferraro, consigliere della Sigea, la Società italiana di geologia ambientale -, ha un angolo di resistenza al taglio di 35 gradi ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi; La frana di Niscemi, 1500 persone evacuate; Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'.

Niscemi, situazione critica e frana attiva. L'intera collina che sta scendendo verso GelaIl territorio di Niscemi, interessato da una imponente frana, non è nuovo a questo tipo di fenomeni, strettamente legati alla conformazione ... iltempo.it

Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana - Focus.itLa frana di Niscemi non è improvvisa: argille, piogge prolungate e interventi umani spiegano un movimento lento ma continuo del versante. focus.it

La frana di Niscemi, Schifani agli sfollati: “Chi perde la casa sarà salvaguardato” La notizia: https://qds.it/frana-niscemi-schifani-sfollati/ - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a #Niscemi per la grande frana #27gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Musumeci #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com