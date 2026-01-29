Niscemi procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana geologi | Città va delocalizzata non ricostruita

Da ilgiornaleditalia.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Niscemi ha aperto un’indagine per disastro colposo e danneggiamento dopo la frana che ha colpito il quartiere Santa Maria di Niscemi. La terra si muove ancora e le case sono a rischio. I geologi spiegano che non ci sono soluzioni certe per stabilizzare il versante, e per questo il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, suggerisce di spostare la città invece di tentare di ricostruire. La situazione resta tesa e preoccupante per gli abitanti.

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, ha dichiarato in merito che "non esistono soluzioni tecniche in grado di garantire una stabilizzazione definitiva del versante", pertanto Niscemi va "delocalizzata" La frana che interessa Niscemi resta motivo di forte all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

niscemi procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana geologi citt224 va delocalizzata non ricostruita

© Ilgiornaleditalia.it - Niscemi, procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, geologi: "Città va delocalizzata, non ricostruita"

Approfondimenti su Niscemi Frana

Frana a Niscemi, la Procura di Gela indaga per disastro colposo

La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi.

Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: “Agiremo in modo celere”

La frana che da giorni interessa Niscemi mantiene alta l’attenzione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: Agiremo in modo celere; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; L’intervento appaltato e mai realizzato. La procura indaga per disastro colposo; Da Ravanusa a Niscemi, il procuratore Vella: Fatti diversi, ma carico emozionale identico.

niscemi procura indaga perFrana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: Agiremo in modo celereLa frana a Niscemi continua a preoccupare: È dinamica, va monitorata perché è attiva, sottolinea il governatore siciliano Renato Schifani. E mentre nella cittadina in provincia di Caltanissetta arri ... ilfattoquotidiano.it

niscemi procura indaga perL’intervento appaltato e mai realizzato. La procura indaga per disastro colposoPALERMO È una vita in bilico, come le case che rischiano di essere risucchiate, da un momento all’altro, dalla frana chilometrica di Niscemi. La Procura di Gela ha ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.