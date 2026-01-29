Niscemi procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana geologi | Città va delocalizzata non ricostruita

La procura di Niscemi ha aperto un’indagine per disastro colposo e danneggiamento dopo la frana che ha colpito il quartiere Santa Maria di Niscemi. La terra si muove ancora e le case sono a rischio. I geologi spiegano che non ci sono soluzioni certe per stabilizzare il versante, e per questo il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, suggerisce di spostare la città invece di tentare di ricostruire. La situazione resta tesa e preoccupante per gli abitanti.

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, ha dichiarato in merito che "non esistono soluzioni tecniche in grado di garantire una stabilizzazione definitiva del versante", pertanto Niscemi va "delocalizzata" La frana che interessa Niscemi resta motivo di forte all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Niscemi, procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, geologi: "Città va delocalizzata, non ricostruita" Approfondimenti su Niscemi Frana Frana a Niscemi, la Procura di Gela indaga per disastro colposo La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi. Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: “Agiremo in modo celere” La frana che da giorni interessa Niscemi mantiene alta l’attenzione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: Agiremo in modo celere; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; L’intervento appaltato e mai realizzato. La procura indaga per disastro colposo; Da Ravanusa a Niscemi, il procuratore Vella: Fatti diversi, ma carico emozionale identico. Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: Agiremo in modo celereLa frana a Niscemi continua a preoccupare: È dinamica, va monitorata perché è attiva, sottolinea il governatore siciliano Renato Schifani. E mentre nella cittadina in provincia di Caltanissetta arri ... ilfattoquotidiano.it L’intervento appaltato e mai realizzato. La procura indaga per disastro colposoPALERMO È una vita in bilico, come le case che rischiano di essere risucchiate, da un momento all’altro, dalla frana chilometrica di Niscemi. La Procura di Gela ha ... ilmessaggero.it Podcast - 29 gennaio 2026 Niscemi sprofonda, la procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo, si indaga su responsabilità dal 1997 e su manutenzione dei territori. Meloni in Sicilai, Schifani: "Danni saliti a 2 miliardi". Il premier slovacco Fic - facebook.com facebook Frana Niscemi, Pm di Gela apre un fascicolo per disastro colposo. Procuratore Vella: 'smottamento non è nato oggi, ha una storia' #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.