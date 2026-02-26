Sono state concluse le indagini riguardanti Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, con una comunicazione ufficiale ricevuta recentemente. Il ministro ha commentato la situazione, sottolineando alcune particolarità nella tempistica delle notifiche. La vicenda si sviluppa in un contesto che segue da vicino questa fase delle indagini, senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

“Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità”. Con queste dichiarazioni Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, ha confermato la chiusura dell’inchiesta relativa al caso Almasri che la vede indagata per il reato di false informazioni al pubblico ministero. L’atto le è stato notificato dai magistrati della Procura di Roma nell’ambito di un procedimento coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dalle sostitute Giulia Guccione e Barbara Trotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Almasri, chiuse le indagini per la capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. Il ministro: “Tempistica sospetta”

