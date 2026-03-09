A Faenza, il centro per i rifiuti di via Righi, gestito da Hera, è stato chiuso a settembre dell’anno scorso per lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr. Il cantiere è in ritardo e il centro resta chiuso da otto mesi, impedendo il normale svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti nella zona. Nessuna data di riapertura è ancora stata comunicata.

Otto mesi senza centro di raccolta dei rifiuti. A Faenza la centrale di via Righi gestita da Hera era stata chiusa a settembre scorso per consentire la riqualificazione dell’impianto finanziata con importanti risorse Pnrr. Un periodo che inizialmente era stato previsto per sei mesi e in base al quale, al fine di consentire il conferimento dei rifiuti, l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione il piazzale accanto al palazzetto dello Sport, in via Graziola. Inizialmente era stata ipotizzata la chiusura del centro di via Righi fino a gennaio, poi però a metà dicembre Hera aveva annunciato la prosecuzione dei lavori fino a febbraio.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cantiere in ritardo. Il centro per i rifiuti. Otto mesi di chiusura

