Il cantiere in ritardo Il centro per i rifiuti Otto mesi di chiusura

Da ilrestodelcarlino.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Faenza, il centro per i rifiuti di via Righi, gestito da Hera, è stato chiuso a settembre dell’anno scorso per lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr. Il cantiere è in ritardo e il centro resta chiuso da otto mesi, impedendo il normale svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti nella zona. Nessuna data di riapertura è ancora stata comunicata.

Otto mesi senza centro di raccolta dei rifiuti. A Faenza la centrale di via Righi gestita da Hera era stata chiusa a settembre scorso per consentire la riqualificazione dell’impianto finanziata con importanti risorse Pnrr. Un periodo che inizialmente era stato previsto per sei mesi e in base al quale, al fine di consentire il conferimento dei rifiuti, l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione il piazzale accanto al palazzetto dello Sport, in via Graziola. Inizialmente era stata ipotizzata la chiusura del centro di via Righi fino a gennaio, poi però a metà dicembre Hera aveva annunciato la prosecuzione dei lavori fino a febbraio.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il cantiere in ritardo il centro per i rifiuti otto mesi di chiusura
© Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere in ritardo. Il centro per i rifiuti. Otto mesi di chiusura

Otto mesi di cantiere per rifare il Ponte NuovoAppuntamento con i cittadini per presentare il progetto di rifacimento del Ponte Nuovo sul fiume Reno, che unisce i territori di Pieve e Cento, prima...

Tram, il cantiere arriva in centro: tre mesi per il rush finaleDopo la ripresa dei lavori nel tratto finale di Corso Milano e su via Vicenza, da mercoledì della prossima settimana verranno avviate le operazioni...

Tutto quello che riguarda Il cantiere in ritardo Il centro per i....

Temi più discussi: Il cantiere in ritardo. Il centro per i rifiuti. Otto mesi di chiusura; Ritardi in progetti e cantieri, dopo Milano è Genova la peggiore del Nord secondo il rapporto Oti; Cantieri piemontesi tra Iran e rincari: La Tav è l'opera più in ritardo; VAL DI SUSA: IL PROGETTO TAV SLITTA AL 2034. VENT’ANNI DI RITARDI, COSTI ASTRONOMICI E MILITARIZZAZIONE PER DIFENDERE UN CANTIERE VUOTO.

Il cantiere della Casa di Comunità. La protesta per i lavori in ritardo: Così si rischiano gli extra costiCasa e ospedale di comunità, l’impressione è che i lavori vadano a rilento. Si vigili sulle tempistiche del cantiere e l’Asst risponda su questo tema. È quanto affermato dal consigliere regionale di ... ilgiorno.it

Toti, ancora tutto fermo. Il cantiere non si sblocca. In ritardo anche la piazzaSan Vincenzo a Torri, all’ovest niente di nuovo. Il cantiere della scuola è ancora fermo, la sistemazione di piazza Vezzosi è al palo, di zona 30 sulla provinciale empolese non se ne parla. Sono in ... lanazione.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.