Otto mesi di cantiere per rifare il Ponte Nuovo

Dopo otto mesi di lavori preparatori, si avvicina l’inizio dei lavori di rifacimento del Ponte Nuovo sul fiume Reno, che collega Pieve e Cento. Prima dell’avvio ufficiale del cantiere, è stato predisposto un incontro con i cittadini per illustrare il progetto e aggiornare sulle fasi di intervento, garantendo trasparenza e coinvolgimento della comunità.

Appuntamento con i cittadini per presentare il progetto di rifacimento del Ponte Nuovo sul fiume Reno, che unisce i territori di Pieve e Cento, prima dell'avvio dei lavori previsti in primavera. L'incontro è in programma martedì, dalle 18.30, nell'auditorium de "Le Scuole", pinacoteca Graziano Campanini in via Rizzoli. Padrone di casa il sindaco di Pieve Luca Borsari che esporrà le peculiarità dell'intervento, dalle motivazioni alla durata del cantiere. Oltre al primo cittadino saranno, presenti l'assessora regionale Irene Priolo e Davide Dall'Omo, delegato dal sindaco metropolitano. Anche a Cento si terrà un incontro analogo e l'appuntamento si inserisce in un percorso di condivisione e informazione sul progetto di riqualificazione e adeguamento del Ponte Nuovo.

