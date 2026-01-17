Tram il cantiere arriva in centro | tre mesi per il rush finale

A partire da mercoledì prossimo, i lavori per il tram proseguiranno nel centro città, con l’avvio delle operazioni sulla piattaforma tranviaria di via Verdi, Piazza Insurrezione e via E. Si tratta della fase finale di un intervento che durerà circa tre mesi, con l’obiettivo di completare le opere nel rispetto dei tempi previsti.

Dopo la ripresa dei lavori nel tratto finale di Corso Milano e su via Vicenza, da mercoledì della prossima settimana verranno avviate le operazioni per realizzare la piattaforma tranviaria su via Verdi, Piazza Insurrezione e via E.Filiberto, ovvero nel tratto da via Dante fino a Piazza Garibaldi. I lavori dureranno circa tre mesi il cantiere occuperà lo spazio della corsia centrale e della corsia di destra in direzione ovest. In tutto il tratto è quindi previsto il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia in direzione centro riservata alle auto, ai taxi, ai residenti e ai veicoli autorizzati, inclusi i mezzi adibiti al caricoscarico fino a 3,5 t. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

