Così il vertice di centro destra l' attesa di Graverini e il sondaggio Quale ruolo per Comanducci e Gamurrini?

In vista delle prossime elezioni comunali, il centrodestra si prepara a definire le candidature ufficiali. L’attenzione si concentra sui vertici del movimento e sugli esiti dei sondaggi, mentre si valutano i ruoli di Comanducci e Gamurrini. Le riunioni si susseguono e le decisioni si avvicinano, segnando un momento cruciale nel percorso verso il voto.

I giorni incalzanti per la scelta dei candidati a sindaco sono arrivati. Le riunioni si intensificano e le rose dei nomi si stringono. Di fronte alle coalizioni di centro destra, centro sinistra e civici ci sono dei bivi. Le scelte che arriveranno daranno delle indicazioni molto chiare su quello che gli aretini si ritroveranno nella scheda elettorale. Un nuovo incontro del centro destra aretino c'è stato nel pomeriggio di ieri. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno confermato le modalità con le quali intendono muoversi. Fissare una rosa di nomi che rispondano a caratteristiche diverse e poi sondarli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

