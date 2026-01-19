Gerard Piqué ha recentemente sottolineato che il calcio italiano non è lento e ha suggerito di considerare innovazioni anche in altri sport. Durante un evento al San Paolo, lo stadio del Palmeiras, si è assistito a un pubblico entusiasta per la Kings League, una competizione che combina calcio, streaming, musica e intrattenimento. Questa riflessione invita a riconsiderare le modalità di spettacolo e coinvolgimento nel mondo sportivo.

Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Calciomercato Juventus, all-in su Mateta: c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match Perisic Inter, stallo “alla croata” per l’esterno: lui spinge per il ritorno, ma il PSV non è d’accordo! La situazione Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni»

La crescita del pallone ’camminato’, sport e toccasana Anche Volpati tra gli ex giocatori testimonial della disciplina "Lo consiglio agli over 60 che vogliono tornare in campo». Gol a passo lento. Correre è vietato nel calcio per tutti

Il walking football è una variante del calcio pensata per gli over 60, in cui il movimento è rallentato e la corsa è vietata. Questa disciplina promuove il benessere fisico e sociale, consentendo di tornare in campo in modo sicuro e graduale. Tra gli ex giocatori testimonial c’è anche Volpati, che ne evidenzia i benefici di un’attività sportiva accessibile e salutare anche in età avanzata.

Buffon: «Oggi il calcio intercetta meno talento: tanti ragazzi sono attratti anche da altri sport come il tennis»

Gigi Buffon, protagonista ad Atreju, ha affrontato il tema delle giovani generazioni e del talento nel calcio. L’ex portiere e attuale capo delegazione della Nazionale ha evidenziato come oggi il calcio intercetti meno talento, con molti ragazzi attratti anche da altri sport come il tennis. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle dinamiche sportive giovanili.