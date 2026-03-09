Il Burino Gentiluomo | Martufello in scena al Teatro Fellini

Sabato 14 marzo il Teatro Fellini di Pontinia ospiterà Martufello, noto protagonista della televisione locale, che salirà sul palco per una serata di spettacolo. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale appena ripresa dopo la chiusura, e vede il comico romano protagonista di una commedia intitolata

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Prosegue la breve ma intensa stagione che sugella la riapertura del Teatro Fellini: sabato 14 marzo arriva nel teatro di Pontinia un beniamino della tv pontino doc: Martufello. “Il Burino Gentiluomo” è uno spettacolo di Pierfrancesco Pingitore che celebra i 50 anni di carriera come comico di Martufello. Lo spettacolo è un turbinio di storie, battute, ricordi che ripercorrono il suo lungo percorso tra televisione e teatro, senza mai tralasciare di lanciare uno sguardo disincantato sulla realtà che ci circonda. Martufello parla di sé e della società contemporanea con lo stile che gli è proprio: diretto, popolare e immediato, leggero ma non superficiale, che costruisce in un momento uno stretto legame col pubblico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Rozzano, al teatro Fellini il capolavoro di Roberto Benigni"Buongiorno Principessa": emozione e musica dal vivo al Cinema Teatro Fellini di Rozzano, dove la compagnia di Antonio Ricchiuti porta in scena il...

Capodanno al Teatro Fellini. Aperitivo, musica dal vivo. E il film di Checco ZaloneUn capodanno diverso a Rozzano al Cinema Teatro Fellini: il 31 dicembre si avvicina e con esso l’opportunità di vivere una serata da sogno, dove il...

Tutto quello che riguarda Burino Gentiluomo

Martufello al Fellini di Pontinia con Il Burino GentiluomoTerzo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Fellini di Pontinia, che sabato 14 marzo alle ore 21.00 ospiterà Martufello con lo spettacolo Il Burino Gentiluomo, scritto e diretto da ... latinaoggi.eu

Napoli, Martufello al Teatro Bracco: Il burino gentiluomoMartufello è sbarcato a Napoli. Alto, magro, simpatico e tanto burino, il personaggio creato dall’attore e umorista Fabrizio Maturani e reso celebre dalle trasmissioni tv messe in piedi dalla rinomata ... ilmattino.it