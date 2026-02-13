rozzano al teatro fellini il capolavoro di roberto benigni

Rozzano, al Cinema Teatro Fellini, il capolavoro di Roberto Benigni

"Buongiorno Principessa": emozione e musica dal vivo al Cinema Teatro Fellini di Rozzano, dove la compagnia di Antonio Ricchiuti porta in scena il celebre e amatissimo capolavoro di Roberto Benigni in una nuova veste teatrale. Cuore pulsante dello spettacolo è la presenza di un’orchestra dal vivo, diretta dal Maestro Marco Maiello, che accompagna la narrazione e amplifica le emozioni, creando un dialogo costante e coinvolgente tra musica e scena, capace di sostenere ogni passaggio drammaturgico. Le coreografie di Jessica Baccino arricchiscono la messa in scena con eleganza e dinamismo, donando movimento e leggerezza ai momenti più intensi, mentre la regia di Antonio Ricchiuti guida lo spettacolo con sensibilità e ritmo, valorizzando ogni passaggio emotivo del racconto e costruendo un equilibrio efficace tra parola, gesto e suono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A quasi trent’anni dalla sua uscita, il capolavoro di Roberto Benigni rimane un esempio di come speranza e fantasia possano essere strumenti di resistenza.

