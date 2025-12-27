Capodanno al Teatro Fellini. Aperitivo, musica dal vivo. E il film di Checco Zalone.

Un capodanno diverso a Rozzano al Cinema Teatro Fellini: il 31 dicembre si avvicina e con esso l’opportunità di vivere una serata da sogno, dove il glamour, l’arte e il divertimento si fondono in un evento esclusivo. Un appuntamento che promette di regalare un’esperienza unica per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo in grande stile. A partire dalle 19, gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera elegante e festosa con un esclusivo aperitivo con musica dal vivo, a cura del direttore artistico e attore Antonio Ricchiuti che accompagnerà i presenti in un viaggio sensoriale tra note musicali e un’ampia selezione di prelibatezze, preparate per soddisfare anche i palati più esigenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

