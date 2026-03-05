Calvarese | Chiffi subito in campo dopo Atalanta-Napoli Il vero errore è stato del VAR Aureliano

Dopo la partita tra Atalanta e Napoli, l’arbitro Daniele Chiffi è tornato subito in campo per la 28ª giornata di Serie A, suscitando commenti e polemiche. La decisione di farlo intervenire immediatamente è stata oggetto di discussione, mentre si evidenzia come il vero errore, secondo alcuni, sia stato commesso dal VAR Aureliano. La vicenda ha alimentato nuove riflessioni sulla gestione arbitrale del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il ritorno immediato di Daniele Chiffi tra gli arbitri designati per la 28ª giornata di Serie A continua a far discutere. A commentare la scelta dell’AIA è stato Giampaolo Calvarese, ex arbitro internazionale, che attraverso il proprio profilo Instagram ha analizzato le designazioni arbitrali del prossimo turno. Secondo Giampaolo Calvarese, il ritorno immediato di Chiffi rientra nella normale rotazione arbitrale. «Daniele Chiffi, dopo l’errore di Atalanta-Napoli, torna subito in campo, così come è stato per La Penna, che è andato in “doppietta” in Serie B. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

