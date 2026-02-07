De Rossi | Ero il primo tifoso del Var ai miei tempi qualche rapina in meno l’avrei subita

Daniele De Rossi si presenta con un sorriso amaro in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli a Marassi. Il tecnico del Genoa, ex capitano della Roma, si dice ancora tifoso del VAR e ammette che, se fosse stato usato prima ai suoi tempi, alcune rapine in campo sarebbero state evitabili. De Rossi parla di quanto il calcio sia cambiato e di come il VAR possa aiutare a ridurre gli errori, anche se non risolve tutto.

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Genoa contro il Napoli a Marassi. Di seguito quanto dichiarato. De Rossi: «Ero il primo tifoso del Var, avrei subito meno rapine». Sul rigore contestato: «Tocca troppo spesso a noi. Devo lavorare sui dettagli di un regolamento di merda: dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca. È tutto cambiato ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide? Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio. Hanno fatto una partita di grande intensità contro una squadra forte.

