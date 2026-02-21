Siena e i nomi delle strade | Toponomastica maschile
A Siena, i nomi delle strade riflettono ancora principalmente figure maschili, evidenziando una scelta che risale a decenni fa. Questa situazione si nota passeggiando tra le vie del centro storico, dove le targhe raccontano storie di uomini, spesso celebrati per le loro imprese. La mancanza di riconoscimenti femminili appare evidente, in particolare nei quartieri più antichi della città. Questa disparità si riscontra anche in alcuni progetti di riqualificazione urbana in corso.
Camminando per le vie di Siena, si rimane affascinati dalla sua storia. Ma se ci si sofferma a leggere i nomi delle vie e delle piazze, ci si rende presto conto che un pezzo della sua eredità culturale è rimasto indietro. Le intitolazioni femminili infatti rappresentano solo una piccola parte del totale. In base all’ultima rilevazione del 2021 fatta dall’associazione Toponomastica femminile, su 688 intitolazioni, solo 25 sono dedicate a donne e 283 a uomini. E in base allo stradario del Comune aggiornato a febbraio 2026 il numero non è cambiato. "L’indice di femminilizzazione, ovvero il rapporto tra intitolazioni maschili e femminili, è intorno al 9%.🔗 Leggi su Lanazione.it
