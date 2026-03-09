Il Benevento ha ottenuto una vittoria che lo ha portato in cima alla classifica, mentre la Juve Next Gen è stata sconfitta dalla Vis Pesaro. La Salernitana, con un successo contro il Sorrento, si è avvicinata ulteriormente alla vetta, arrivando a +13 sul Catania. Per il Gubbio, invece, si è trattato di una vittoria contro la Ternana, e per Cosmi è arrivata la prima gioia da allenatore.

Domenica da 13 partite in totale, dei gironi B e C. In attesa di un lunedì significativo, non solo per i 6 posticipi. È infatti in programma l’udienza al Tfn che potrebbe portare all’esclusione del Trapani, con la conseguente riscrittura della classifica del girone C. Intanto, ecco quanto accaduto. Nella sfida tra le rivelazioni del campionato, la Pianese supera il Pineto grazie a Proietto (festeggiato per le 100 presenze nel club). Colpo del Gubbio a Terni: la firma è ancora di Ghirardello, tre gol nelle ultime sei partite per l’ex attaccante della Primavera del Genoa (e la Ternana scivola così inaspettatamente dopo aver vinto ad Arezzo). Cade la Juventus Next Gen, sotto i colpi della Vis Pesaro che punisce due volte nel primo quarto d’ora la distratta difesa bianconera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Benevento vince e allunga in vetta, cade la Juve Next Gen. Salernitana, prima gioia per Cosmi

Serie C, l'Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7. Pari Catania, il Benevento vince e allunga in vettaE’ stata la domenica dei big match nei gironi B e C, con le capolista Arezzo e Benevento che chiudono la giornata col sorriso.

Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza.

Contenuti utili per approfondire Juve Next Gen.

Temi più discussi: Catania vs Cavese: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone C 2024-2025; Il Benevento vede la B e condanna il Catania, stop per Cosmi, Salernitana ko a Caserta; Serie C, si è chiusa la 29ª giornata. Vicenza quasi in B, Benevento in fuga: risultati e classifiche; Benevento-Catania, disegnato l’arbitro per il big-match di giovedì al Vigorito.

Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo ... msn.com

Juventus Next Gen-Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Vis Pesaro di Domenica 8 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

#Paganini così dopo #Juventus #NextGen Vis Pesaro Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

#Juventus Next Gen | Stop casalingo al in campionato. I ragazzi di Mister Brambilla cadono 1-3 contro la Vis Pesaro. Non basta il calcio di rigore trasformato da #Puczka per riaprire un match complicato sin dall'avvio. x.com