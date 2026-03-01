Serie C l' Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7 Pari Catania il Benevento vince e allunga in vetta

Nella Serie C, l'Arezzo ha recuperato dallo svantaggio contro il Ravenna e si è portato a sette punti di vantaggio sulle inseguitrici. Il Catania ha pareggiato, mentre il Benevento ha ottenuto una vittoria che lo ha confermato in testa alla classifica. Nel girone B, il Campobasso ha battuto la Ternana nella corsa al quarto posto, mantenendo il suo ruolo nelle zone alte della classifica.

E’ stata la domenica dei big match nei gironi B e C, con le capolista Arezzo e Benevento che chiudono la giornata col sorriso. Ecco quanto accaduto, ricordando che si torna a giocare subito visto che da martedì a giovedì è in programma l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. E’ un pareggio che sa di vittoria, per l’Arezzo, quello nello scontro diretto col Ravenna. Avendo giocato una partita in meno, la prima della classe resta a più 7 sul secondo posto occupato adesso da una coppia, visto che gli stessi punti del Ravenna li ha anche l’Ascoli. Davanti ai 7mila del Comunale, la squadra di Mandorlini la sblocca col rigore di Fischnaller... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie C, l'Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7. Pari Catania, il Benevento vince e allunga in vetta Leggi anche: Arezzo sempre più in testa: ora è a +7 sul Ravenna. Il Catania aggancia il Benevento in vetta Ravenna, ko a Terni e crisi playoff: l’Arezzo allunga a +10, Ascoli si avvicina alla vetta del girone B di Serie C.La trasferta sul campo della Ternana si è rivelata amara per il Ravenna, sconfitto 2-0 giovedì 12 febbraio 2026. Una raccolta di contenuti su Pari Catania. Serie C: è pari tra Salernitana e Catania, il big match all’Arechi finisce a reti inviolateBig match all’Arechi, davanti a 11.580 spettatori con 43 tifosi provenienti dalla Sicilia, dove Salernitana e Catania (sono terza e seconda in classifica) si sono sfidate per la 29ª giornata del giron ... strettoweb.com Serie C, si chiude la 29ª giornata: c'è il big match Arezzo-Ravenna, Cosmi debutta contro il CataniaSi chiude oggi la 29ª giornata di Serie C. Il Girone A è già andato in archivio, mentre nel Girone B l’attenzione è tutta. tuttomercatoweb.com