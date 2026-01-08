Quanto vale la casa di Sabrina Ferilli a Roma l’attico con vista su San Pietro

L’attico di Sabrina Ferilli a Roma, con vista su San Pietro, rappresenta un esempio di residenza di pregio nella capitale. Situato nel quartiere di Prati, uno dei più ambiti per la sua posizione centrale e servizi, il valore di questa proprietà si aggira in una fascia elevata del mercato immobiliare romano. La casa riflette lo stile di vita sofisticato e il legame della attrice con la città, confermando l’importanza di questa zona per il mercato residenziale di alta gamma.

Profondamente legata alla Capitale, Sabrina Ferilli ha scelto da anni di vivere a Roma, stabilendosi in uno dei quartieri più prestigiosi e richiesti dal mercato immobiliare: Prati. Proprio la posizione dell’immobile consente di fare alcune valutazioni economiche, pur in assenza di dati ufficiali sul valore reale dell’abitazione. L’attrice vive infatti in un attico situato in una zona centrale, a ridosso del Vaticano, con una vista che spazia sui tetti di Roma e sulla Cupola di San Pietro. Elementi che incidono in modo significativo sul valore di mercato di qualsiasi immobile. Dove si trova l’attico e perché Prati è una zona di pregio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

