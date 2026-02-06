Calci pugni e ginocchiate alla compagna incinta

La polizia ha arrestato un uomo di 32 anni a Calci, accusato di aver picchiato la compagna incinta. L’uomo, un cittadino tunisino, avrebbe reagito con calci, pugni e ginocchiate durante una lite domestica. I carabinieri sono intervenuti e hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. La donna si trova in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

La violenza che esplode per futili motivi tra le mura domestiche, come spesso accade. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 32enne, cittadino tunisino, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

