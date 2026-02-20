Ieri in Campania | davanti all’asilo con atteggiamento sospetto intervengono i Carabinieri

Ieri, a Mirabella Eclano, i Carabinieri sono intervenuti davanti a un asilo dopo aver notato un uomo con atteggiamento sospetto. L’individuo si aggirava vicino all’entrata, guardandosi intorno con insistenza e senza motivi apparenti. I militari hanno deciso di controllarlo e hanno scoperto che aveva un comportamento nervoso e alcuni oggetti che potevano destare preoccupazione. La scena ha attirato l’attenzione dei genitori e delle persone che passavano di lì. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di giovedì 19 febbraio 2026. Avellino – Scatta il countdown per Mirabella Eclano, tra le dieci finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il piccolo comune della Media Valle del Calore si prepara alle audizioni pubbliche del 26 e 27 febbraio al Ministero della Cultura, appuntamento decisivo che porterà a Roma l'unica candidatura campana rimasta in lizza. Il dossier, dal titolo "L'Appia dei popoli – Incubatrice di Art Thinking", racconta una visione che guarda oltre l'orizzonte di un singolo anno. (LEGGI QUI) Benevento – Si è chiusa senza conseguenze la vicenda che nelle scorse ore aveva attirato l'attenzione a Torrecuso, dove un uomo di 58 anni era stato segnalato nei pressi dell'asilo nido del paese per un atteggiamento ritenuto sospetto.