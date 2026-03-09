Iaia Forte Licia Maglietta e Andrea Renzi portano in scena al Marrucino I turni di Cristina Comencini

Sabato 21 marzo alle 21 e domenica 22 marzo alle 17.30, al teatro Marrucino, andrà in scena “I Turni” di Cristina Comencini. La commedia vede protagonisti Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. La regista e autrice italiana ha scritto e diretto questa pièce, che sarà rappresentata in due repliche consecutive. Lo spettacolo è stato scritto dalla stessa Comencini, nota anche per il film “La bestia nel cuore”.

Sabato 21 marzo, alle ore 21, in replica domenica 22 marzo, alle ore 17.30, andrà in scena lo spettacolo "I Turni", raffinata e dolcemara commedia scritta e diretta da Cristina Comencini, regista italiana e autrice di film come "La bestia nel cuore", che ha ricevuto una candidatura al "Premio Oscar" nel 2006. Gli interpreti dello spettacolo sono tre dei migliori attori del panorama nazionale italiano: Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Le scenografie sono di Paola Comencini, i costumi di Chiara Ferrantini, il disegno luci di Luigi Saccomandi.

