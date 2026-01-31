Teatro Marrucino annullato Ritorno a casa | al suo posto lo spettacolo I Turni di Cristina Comencini

La stagione del Teatro Marrucino cambia rotta. Lo spettacolo “Ritorno a casa” di Harold Pinter, previsto per metà gennaio, è stato cancellato all’ultimo minuto. La decisione arriva dopo che uno degli attori principali, Massimo Popolizio, ha avuto problemi di salute. Al suo posto, il teatro porta in scena “I Turni” di Cristina Comencini. La direzione ha preferito annullare l’evento piuttosto che rischiare di compromettere la qualità dello spettacolo. I biglietti già venduti resteranno validi per le nuove date o potranno essere rimb

Cambio di programma nella stagione teatrale del Marrucino. La Deputazione Teatrale ha comunicato che lo spettacolo Ritorno a casa di Harold Pinter con Massimo Popolizio, previsto per il 16 e 17 gennaio 2026, è stato annullato a causa di gravi problemi di salute di uno degli attori protagonisti.

