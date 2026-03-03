Cristina Comencini a Napoli con Renzi Forte e Maglietta per il debutto di Turni al Mercadante | VIDEO

A Napoli, Cristina Comencini torna sul palco con la sua nuova pièce, Turni, che debutta al Teatro Mercadante. Alla serata di apertura partecipano anche Renzi, Forte e Maglietta. La regista, candidata all’Oscar per il film La bestia nel cuore, ha scritto e diretto lo spettacolo, che sarà rappresentato mercoledì 4 marzo. La prima si svolge in un clima di attesa e curiosità.

Cristina Comencini torna a Napoli con una storia di famiglia che, ancora una volta, parla a tutti. La regista candidata all’Oscar per La bestia nel cuore debutta domani, mercoledì 4 marzo, al Teatro Mercadante con Turni, pièce inedita scritta e diretta da lei stessa, scegliendo per questa commedia relazionale, come la regista la definisce, tre attori napoletani: Andrea Renzi, Iaia Forte e Licia Maglietta. Per Comencini, metà napoletana da parte di madre, è un ritorno dopo i set partenopei de Il treno dei bambini e Tornare. “Chi ha deciso il ruolo che abbiamo in ogni famiglia?” è la domanda che attraversa Turni. A porsela sono due sorelle che, la domenica, si alternano al capezzale della madre malata, approfittando dell’uscita della badante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Teatro Marrucino, annullato "Ritorno a casa": al suo posto lo spettacolo "I Turni" di Cristina Comencini

