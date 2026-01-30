Portfolio dei docenti neoassunti | attività didattica e curriculum formativo Due approfondimenti INDIRE

Sul portale dell’INDIRE sono stati pubblicati due nuovi approfondimenti dedicati ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 202526. Si tratta di guide pratiche che spiegano passo passo come compilare il portfolio professionale, concentrandosi sull’attività didattica e sul curriculum formativo. I docenti ora avranno strumenti più chiari per presentare il proprio percorso e le esperienze fatte in classe, in vista delle prossime assunzioni.

Sul portale INDIRE dedicato ai docenti neoassunti per l’a.s. 202526, sono stati pubblicati due approfondimenti relativi alla compilazione del Portfolio professionale: uno sull’attività didattica, l’altro sul curriculum formativo. La documentazione dell’attività didattica si concentra su un’esperienza realizzata in aula, utile per mettere in relazione pratica didattica e sviluppo professionale. L’attività può derivare da un laboratorio o dalla fase di osservazione con il tutor. La riflessione punta a cogliere eventuali scostamenti tra progetto e svolgimento, efficacia delle scelte metodologiche, punti di forza e criticità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.

