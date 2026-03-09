i veri obiettivi di trump e netanyahu

Attualmente c’è molta confusione riguardo alle intenzioni degli Stati Uniti, mentre è evidente cosa desidera Israele. Le posizioni e le azioni di entrambe le parti sono al centro dell’attenzione, con il focus su come si muovono e cosa cercano di ottenere. La situazione rimane complessa e poco chiara per quanto riguarda le vere finalità degli Stati Uniti.

Durante il fine settimana l’escalation militare è proseguita sui entrambi i fronti principali del Medio Oriente, l’Iran e il Libano. La deriva della guerra, però, sta sollevando pesanti interrogativi sugli obiettivi degli Stati Uniti e di Israele, impegnati in un conflitto più lungo del previsto. Nella prima settimana, i bombardamenti contro l’Iran hanno colpito i leader della Repubblica islamica, l’apparato repressivo e le infrastrutture di sicurezza. Ora, invece, è tutta la popolazione iraniana a pagare il prezzo dell’allargamento degli obiettivi. A Teheran le forze israeliane e statunitensi hanno bombardato alcuni depositi di petrolio e una raffineria, sprofondando la capitale iraniana in un incubo, annerendo il cielo con un fumo tossico e spargendo idrocarburi su tutto il territorio cittadino. 🔗 Leggi su Internazionale.it

