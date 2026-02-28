Usa-Israele i veri obiettivi in Iran | Khamenei missili e siti nucleari Cosa c' è dietro l' operazione studiata per mesi

L'uso di Israele in Iran si concentra su obiettivi chiave come i siti nucleari, gli uffici della Guida Suprema e le installazioni militari. L'operazione, pianificata per mesi, mira a colpire e distruggere l'intero apparato del regime. Sono stati identificati vari obiettivi strategici, tra cui strutture di potere e infrastrutture militari, per indebolire le capacità del regime iraniano.

Siti del regime, compresi gli uffici della Guida Suprema Khamenei. E siti militari, con l'obiettivo di colpire e distrugere l'intero apparato. Gli obiettivi dell'operazione congiunta Usa-Israele, che il portavoce militare dell'Idf ha chiamato "Il ruggito del leone" mentre gli Usa "Epic Fury", in Iran li spiega Trump, pochi minuti dopo le esplosioni a Teheran e in altre città iraniane, tra cui Isfahan, che ospita uno dei più grandi impianti nucleari del regime: «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano. Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Israele e Usa attaccano l'Iran. Esplosioni a Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiAttacchi americani con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente e dalle portaerei.

