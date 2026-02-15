Referendum | studio e approfondimenti seri svelano inevitabilmente i veri obiettivi del governo vota NO

Uno studio approfondito rivela che il governo mira a rafforzare il controllo sui giudici, spingendo molti a votare NO al referendum. Nordio solleva dubbi sulla trasparenza dei politici, ricordando che molti di loro hanno precedenti penali. La campagna per il voto si intensifica, con l’obiettivo di conquistare la maggioranza il 22-23 marzo prossimi. Chi si informa con attenzione vede ormai chiaramente le vere motivazioni dietro questa consultazione.

Ormai il panorama è sempre più chiaro e lo è per tutti coloro che si informano accuratamente. Lo studio con dati certi è consentito a chiunque grazie al web, ma è su contenuti attendibili che bisogna andare a focalizzarsi. Inoltre, come già intelligentemente notato da diversi personaggi di spicco ma, soprattutto, spessore, certi esponenti del sì dicono essi stessi ciò che serve sapere per correre a votare NO. E proprio NO è la parolina magica da scegliere al Referendum sulla Giustizia (che di giustizia non ha mai trattato!), che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo.

