I Verdi hanno conquistato la maggioranza alle elezioni dello stato federato del Baden-Württemberg in Germania, tenutesi l’8 marzo. La loro affermazione elettorale ha portato alla vittoria, con un risultato che ha superato gli altri partiti in competizione. I risultati ufficiali mostrano un incremento dei consensi rispetto alle consultazioni precedenti, rendendo i Verdi il primo partito nello stato.

Secondo i risultati ufficiali provvisori, i Verdi, guidati da Cem Özdemir, di origine turca, hanno ottenuto il 30,2 per cento dei voti, contro il 29,7 per cento della Cdu. L’Afd ha ottenuto il 18,8 per cento dei voti, circa il doppio rispetto alle elezioni del 2021. Si tratta del miglior risultato mai ottenuto dal partito in uno stato dell’ovest del paese. Il 6 marzo Merz aveva partecipato a un comizio per sostenere il candidato della Cdu Manuel Hagel. Il candidato dell’Afd, il deputato Markus Frohnmaier, è noto per i suoi legami con la Russia e con il movimento Maga negli Stati Uniti. Il 5 marzo si era fatto vedere a Washington con alcuni sostenitori del presidente statunitense Donald Trump, due giorni dopo la visita di Merz alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I Verdi vincono le elezioni nel Baden-Württemberg, in Germania

Articoli correlati

Elezioni in Germania, scossa nel Baden-Württemberg: Verdi davanti alla CDU, ma AfD vola tra i giovaniNel Baden-Württemberg, uno dei Länder più ricchi e influenti della Germania, le elezioni regionali si sono chiuse con un risultato sul filo.

Germania, terremoto elettorale nel Baden-Württemberg: vincono i Verdi che travolgono la Cdu del cancelliere Merz. Ma a preoccupare è l’avanzata inarrestabile dell’estrema destra di AfDSi è conclusa la lunga notte elettorale nel ricco Land del Baden-Württemberg in Germania dove, in modo del tutto inaspettato, a spuntarla sono stati...

Wahlumfragen 12.10.2025 Die AfD wird immer beliebter!Tschüss Merz! Auf Wiedersehen!#politik#afd

Una raccolta di contenuti su Verdi vincono

Temi più discussi: I Verdi vincono un’elezione suppletiva nel Regno Unito, Starmer critica gli estremismi; Elezioni suppletive a Manchester, vincono i Verdi: premier Starmer a rischio; Regno Unito: i verdi vincono le elezioni suppletive a Manchester, Starmer è sempre più a rischio; I Verdi vincono alle suppletive di Manchester, per Starmer una clamorosa sconfitta.

Germania, i Verdi vincono le elezioni nel Baden-Württemberg: margine ridotto con la CDU di Merz. Cresce l’AfDI Verdi vincono le elezioni statali nel Baden-Württemberg con il 30,2% dei voti, superando di poco la CDU di Friedrich Merz. Cem Özdemir diventerà il nuovo capo del governo del Land. tag24.it

Secondo gli exit poll i Verdi hanno vinto le elezioni nello stato tedesco del Baden-WürttembergDomenica in Germania si è votato per eleggere il parlamento e quindi rinnovare il governo nello stato tedesco occidentale del Baden-Württemberg, uno dei 16 stati federati della Germania. I seggi hanno ... ilpost.it

Germania, terremoto elettorale nel Baden-Württemberg: vincono i Verdi che travolgono la Cdu del cancelliere Merz. Ma a preoccupare è l'avanzata inarrestabile dell'estrema destra di AfD - facebook.com facebook

Germania, terremoto elettorale nel Baden-Württemberg: vincono i Verdi che travolgono la Cdu del cancelliere Merz. Ma a preoccupare è l'avanzata inarrestabile dell'estrema destra di AfD x.com