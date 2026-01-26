Rinnovo McKennie ultimissimi aggiornamenti | la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto
Rinnovo McKennie, gli ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore texano sul rinnovo di contratto. La Juventus si trova di fronte a un bivio strategico riguardante una delle pedine più affidabili della stagione, la cui situazione contrattuale richiede ora massima attenzione. Mentre il campo continua a dare risposte estremamente positive, il rinnovo di Weston McKennie rimane un tema caldo e dibattuto. In un recente Q&A su YouTube, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto, rispondendo alle curiosità dei tifosi sul futuro del centrocampista texano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
