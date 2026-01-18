Kiev al gelo e senza difesa aere | dove sono finiti i soldi europei per munizioni e infrastrutture?

Nonostante gli ingenti aiuti europei destinati a supportare la difesa di Kiev, la città si trova ancora in condizioni di vulnerabilità, esposta alle offensive russe e al gelo. La domanda che sorge spontanea riguarda l’effettiva destinazione di queste risorse: sono state utilizzate correttamente per munizioni e infrastrutture o si sono perse lungo il percorso? Un’analisi approfondita può aiutare a comprendere le criticità di questa assistenza.

Kiev è rimasta al gelo ed esposta all’artiglieria russa nonostante la mole impressionante di aiuti finanziari e di assistenza militare degli alleati occidentali. Zelensky chiede ai partner europei di mandare in fretta altri missili per la difesa aerea, mentre diventa sempre più arduo riparare in tempo tutte le infrastrutture energetiche del Paese. Dateci ancora missili!. Venerdì scorso, proprio al termine dell’ennesima ondata di attacchi russi, Zelensky in conferenza stampa dichiarava che le munizioni per alcuni dei sistemi di difesa anti-aerea forniti erano terminate. Eppure avevano appena ricevuto un grosso pacchetto di aiuti militari, ha spiegato, ma evidentemente non è bastato per contrastare del tutto i colpi inferti dai russi. 🔗 Leggi su Follow.it

Da Kiev a Kharkiv: il gelo artico ci accompagna senza sosta e senza corrente elettrica per gran parte della giornata……. Stazioni di Servizio bloccate per via della carenza di corrente; Supermercati al buio e tutti alla ricerca di generatori elettrici ad un prezzo m - facebook.com facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Polveriera #Iran 2 #Kiev al buio e al gelo 3 L'anno santo francescano 4 Oltre l'inflazione 5 Addio al maggiordomo di 3 papi In diretta su #Tv2000 #16gennaio Direttore @vinmorgante x.com