Famiglia con tre bimbi di cui uno disabile dorme in auto | Sfrattati e senza aiuti siamo disperati

6 feb 2026

Una famiglia con tre bambini, tra cui un bambino disabile, ha passato la notte in auto. Claudia e Marco sono senza casa da settimane e non ricevono aiuti. La situazione è critica e la loro disperazione cresce di giorno in giorno.

La storia di Claudia e Marco con i loro tre figli è una delle famiglie che vivono in emergenza abitativa a Roma. Sono costretti a dormire in auto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

