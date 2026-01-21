Dal 23 gennaio al 1° febbraio, al Teatro Totò, va in scena

Al Teatro Totò dal 23 gennaio al 1° febbraio va in scena Vico Sirene, testo e regia di Fortunato Calvino, interpretazione di Gigi & Ross. Al Teatro Totò, tempio vivo della tradizione partenopea, la stagione in abbonamento prosegue nel segno di una teatralità che scava, interroga e commuove. Dal 23 gennaio al 1° febbraio alle 21 (sabato doppio spettacolo 17.30 e 21 domenica ore 18) va in scena Vico Sirene, testo e regia di Fortunato Calvino, affidato all’istrionica e misurata interpretazione di Gigi & Ross, affiancati da Ciro Esposito e da Marco Palmieri, Mattia Ferraro e Ivano Schiavi. Il titolo è già dichiarazione poetica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vico Sirene, al Teatro Totò con Gigi & Ross l’anima ambigua di Napoli

Gigi & Ross, 25 anni di risate in scena al New Teatro Troisi con “Bombask!”Gigi & Ross celebrano 25 anni di comicità con lo spettacolo “Bombask!” al New Teatro Troisi.

Teatro, “Vico dei Miracoli”: a Napoli va in scena la vita visionaria di Giambattista VicoA Napoli prende vita lo spettacolo “Vico dei Miracoli”, un evento che celebra la figura di Giambattista Vico, grande filosofo napoletano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Bombask! 25 anni insieme: la recensione dello show di Gigi e Ross.

Vico Sirene, al Teatro Totò con Gigi & Ross l’anima ambigua di NapoliAl Teatro Totò, tempio vivo della tradizione partenopea, la stagione in abbonamento prosegue nel segno di una teatralità che scava, interroga e commuove. Dal ... napolivillage.com

Gigi&Ross in «Vico Sirene» di Fortunato Calvino al Teatro Nuovo di NapoliPresentato da Immaginando Produzioni, l’allestimento farà parte degli eventi del «GayPride 2023», e si avvale delle musiche a cura di Paolo Coletta, le scene di Clelio Alfinito, le coreografie di ... ilmattino.it

DAL 23 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO GIGI E ROSS Vico Sirene “Vico Sirene”, parla dei “femminèlli” napoletani, ispiratrice di questo mio testo è stata la Tarantina(88anni), figura straordinaria e memoria storica dei quartieri spagnoli dove tutt’oggi vive. Non è un c - facebook.com facebook