Matteo Figoli commenta il risultato della partita, affermando che il pareggio non è da considerare un fallimento e che, pur volendo vincere, è soddisfatto del risultato dato come positivo considerando come si è svolta la gara. Greco invece dice di averci creduto fino alla fine, senza specificare ulteriori dettagli sulla partita o sulle proprie emozioni.

Per Matteo Figoli il pari non è da buttare via. "Volevamo vincerla – spiega il centrocampista - ma per come si è messa va bene anche il pari, la Torres è una grande squadra, costruita per stare in alto che però si trova lì sotto. Nei primi 40’, memori di Gubbio, avevamo deciso di snaturarci un po’ per rischiare qualcosa in meno, hanno avuto qualche potenziale occasione ma di concreto poco, noi prima del riposo invece abbiamo sfiorato 3 volte il gol. Il gol di Zagnoni? Sa leggere i palloni in area avversaria ed è un’arma che dobbiamo sfruttare. C’è un po’ di preoccupazione per la classifica ma dobbiamo trovare la forza per sbloccare questa situazione, abbiamo ancora 6 gare alla portata per fare punti prima possibile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I protagonisti. Figoli: "Va bene così». Greco: "Ci credevamo»

