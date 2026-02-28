Sammarco | Ci dispiace la squadra ha tutto È difficile parlare ci credevamo

Nel match della 27ª giornata di Serie A, il Verona ha perso contro il Napoli. Il tecnico della squadra ha commentato la partita, affermando che la squadra aveva tutte le carte in regola e che è difficile parlare dopo una sconfitta in casa, nonostante il loro impegno e la convinzione di poter vincere. La squadra si è dimostrata volontosa, ma alla fine il risultato ha premiato gli avversari.

Nel contesto della 27ª giornata di Serie A, Verona esce dallo stadio con una sconfitta contro il Napoli, ma l'analisi post partita del tecnico mette in luce l'impegno mostrato dalla squadra e la direzione possibile per le prossime uscite. La conferenza stampa riflette una prestazione vissuta con intensità, incentrata sulla coesione del gruppo e sulla determinazione di non mollare. Si delineano, inoltre, i dettagli che possono fare la differenza in questa categoria, accompagnati dalla consapevolezza che il cammino resta impegnativo ma affrontabile con il massimo sforzo. Il tecnico ha espresso un profondo rammarico per l'esito della partita, rimarcando che la formazione ha dato tutto l'impegno dimostrato nel corso dei 90 minuti.