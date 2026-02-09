La giornata di lunedì 9 febbraio porta diverse sfide in Serie A e Liga. In Italia, si giocano Atalanta contro Cremonese e Roma contro Cagliari, mentre in Spagna il Villarreal affronta l’Espanyol. La Cremonese, grazie a un buon avvio di campionato, evita al momento la zona retrocessione, ma la pressione cresce con ogni partita.

I pronostici di lunedì 9 febbraio, ci sono Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari di Serie A, Villarreal-Espanyol di Liga e altri campionati Solo grazie allo straordinario avvio di campionato la Cremonese non si ritrova ora in piena zona retrocessione. Il rendimento dell’ultimo periodo è però preoccupante e servirebbe una svolta per tornare a dormire sonni tranquilli: sono appena sei i punti conquistati nelle ultime dieci giornate. Tornare a sorridere non sarà però facile contro l’ Atalanta, che nelle stesso periodo è invece stata una delle migliori con venti punti conquistati. Non a caso il cambio di ritmo c’è stato con il cambio di panchina e l’arrivo di Palladino al posto di Juric. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 9 febbraio: Serie A, Liga e altri campionati

Lunedì 2 febbraio, le partite in programma portano alla ribalta tre campionati diversi.

