I pronostici di lunedì 16 febbraio | Serie A Liga e altri campionati

Il 16 febbraio il Cagliari ha perso contro il Lecce, causando preoccupazioni nella zona retrocessione. La squadra sarda, che occupa attualmente il quindicesimo posto con 28 punti, cercava di mantenere la calma, ma la sconfitta ha complicato i piani di salvezza. Intanto, il Girona ha battuto il Barcellona in una partita emozionante in Liga, mentre il Macclesfield ha sconfitto il Brentford nella FA Cup, portando sorprese nel weekend calcistico.

I pronostici di lunedì 16 febbraio, ci sono Cagliari-Lecce di Serie A, Girona-Barcellona di Liga, Macclesfield-Brentford di FA Cup e altri campionati La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con una partita che mette in palio punti pesanti per la salvezza: il Cagliari a quota 28 è relativamente tranquillo, ma con una vittoria contro il Lecce staccherebbe in pratica il pass virtuale per un altro campionato di Serie A. Sarà fondamentale soprattutto non perdere, mentre la squadra di Di Francesco a 21 punti è in piena lotta e non può permettersi passi falsi. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La giornata di lunedì 9 febbraio porta diverse sfide in Serie A e Liga.

