Iran schizzano i prezzi dell'energia | gas tocca i 50 euro al megawattora petrolio verso i 100 dollari al barile

Dopo l'attacco in Iran, i prezzi dell'energia sono aumentati significativamente. Il gas ha raggiunto quasi 50 euro al megawattora, segnando un incremento di circa il 40%, mentre il petrolio si avvicina ai 100 dollari al barile, con un aumento che si aggira intorno all'8-9%. Questi movimenti si sono verificati in un breve periodo, influenzando i mercati internazionali.

Dopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%. Secondo gli analisti, se la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran dovesse continuare, il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 100 dollari al barile, con effetti devastanti sui consumatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Il petrolio è schizzato verso quota 80 dollari al barile e vola anche il prezzo del gasDopo mesi di calma apparente, con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran è tornata con forza la volatilità sui mercati energetici.

Attacco in Iran, schizzano i prezzi dei carburantiLa guerra in Medio Oriente fa volare il prezzo del petrolio. Il Wti registra un aumento del 7,1% a 71,79 dollari al barile, sale anche il Brent che ha raggiunto i 78,12 dollari (+7,2%). Ad Amsterdam i ... giornaletrentino.it

I prezzi di petrolio e gas schizzano con la guerra in Iran: ecco gli effetti su bollette e carburanteL'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran non produce solo conseguenze militari. Il prezzi di petrolio e gas schizzano ... greenme.it

