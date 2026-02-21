Sanità in Calabria i medici cubani restano al loro posto nonostante le presunte pressioni di Trump

La Regione Calabria conferma la permanenza dei medici cubani nelle strutture sanitarie, nonostante le pressioni provenienti dagli Stati Uniti. Donald Trump avrebbe cercato di convincere alcuni Paesi europei, Italia inclusa, a interrompere l’utilizzo di questi professionisti. La decisione regionale si basa su esigenze di assistenza e sulla continuità dei servizi, che coinvolgono diverse aree della regione. La questione ha suscitato discussioni tra le autorità locali e i sindacati del settore sanitario.

Lo conferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo sulle voci di interferenze sulle collaborazioni internazionali sottolineando: "Il ruolo fondamentale per la sanità regionale" Ma in questi anni con gli ambasciatori e con i rappresentanti del governo degli Stati Uniti in Italia abbiamo sempre avuto un dialogo sereno, costante e improntato alla collaborazione". Secondo quanto riporta Bloomberg Mike Hammer, incaricato d'affari a Cuba dal 2024, visiterà la Calabria già la prossima settimana. Una cosa è certa - sottolinea il presidente della Regione Calabria - i medici cubani attualmente in servizio in Calabria resteranno anche nei prossimi anni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calabria: Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani.Gli Stati Uniti minacciano di sanzionare i funzionari calabresi che hanno assunto medici cubani, mettendo a rischio la qualità dei servizi sanitari nella regione.

Calabria: 400 medici cubani resistono alla pressione USA, l’ItaliaIn Calabria, circa 400 medici cubani continuano a lavorare nonostante le pressioni degli Stati Uniti.

