I genitori di Marco Vannini nominati Ambasciatori di pace

Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini, sono stati nominati “Ambasciatori di pace” durante una cerimonia alla Camera dei Deputati a Roma. La nomina è avvenuta il 9 marzo 2026 e si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e altri ospiti presenti per l’occasione.

Cerveteri-Ladispoli, 9 marzo 2026 – Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini, sono stati nominati “Ambasciatori di pace” nel corso di una cerimonia svoltasi alla Camera dei Deputati, a Roma. Il riconoscimento ha un valore simbolico ed è stato conferito ai coniugi di Cerveteri per il percorso affrontato dopo la morte del figlio, ucciso il 17 maggio 2015, e per l’impegno pubblico portato avanti negli anni nel nome della verità e della giustizia. La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Marco Vannini ha segnato a lungo il dibattito pubblico italiano. L’ultimo passaggio del processo è arrivato il 3 maggio 2021, quando la Cassazione ha messo fine all’iter giudiziario con la condanna per omicidio volontario con dolo eventuale dell’intera famiglia Ciontoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

