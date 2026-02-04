esercitarsi a morire mistica e filosofia di marco vannini

Da cinque decenni, Marco Vannini si dedica allo studio della mistica e della filosofia. È considerato uno dei massimi esperti nel campo, grazie a un percorso di ricerca durato metà secolo. Ora, l’autore presenta il suo nuovo libro,

Cinquant’anni di studi hanno permesso a Marco Vannini di diventare uno dei massimi conoscitori della mistica. Le sue numerosissime pubblicazioni hanno tracciato alcune delle principali linee di ricerca riguardanti sia il fenomeno mistico in tutta la sua vasta complessità sia svariate figure che lo hanno incarnato: basti pensare, a questo proposito, alla decisiva rilevanza dei lavori che Vannini ha dedicato a Eckhart, il celebre maestro e predicatore renano vissuto fra il XIII e il XIV secolo. Tra gli argomenti che hanno costantemente interessato il nostro autore vi è quello concernente il rapporto fra mistica e filosofia, intorno al quale, non per caso, gravitano gli otto saggi raccolti in questo volume. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Marco Vannini

Esercitarsi a morire. Mistica e filosofia

