Dall' Australia alla Spagna | nominati 9 i nuovi ambasciatori d' Abruzzo nel mondo
Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha nominato nove nuovi ambasciatori nel mondo, rafforzando i legami internazionali della regione. Da Australia a Spagna, questi rappresentanti portano avanti la cultura, le tradizioni e le opportunità abruzzesi, promuovendo il territorio a livello globale. Un passo importante per valorizzare e consolidare l’immagine dell’Abruzzo nel panorama internazionale.
Dall'Australia alla Spagna: sono 9 i nuovi ambasciatori d'Abruzzo nel mondo nominati in consiglio regionale. Trattasi di professionisti affermati che si sono distinti in campo medico, imprenditoriale, giuridico, scientifico; nati spesso in piccoli comuni come Crecchio, Pratola Peligna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
