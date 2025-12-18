Dall' Australia alla Spagna | nominati 9 i nuovi ambasciatori d' Abruzzo nel mondo

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha nominato nove nuovi ambasciatori nel mondo, rafforzando i legami internazionali della regione. Da Australia a Spagna, questi rappresentanti portano avanti la cultura, le tradizioni e le opportunità abruzzesi, promuovendo il territorio a livello globale. Un passo importante per valorizzare e consolidare l’immagine dell’Abruzzo nel panorama internazionale.

